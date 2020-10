Rimini terme resta aperta e in sicurezza in quanto presidio sanitario

Attualità

Rimini

| 12:56 - 29 Ottobre 2020

Il presidente Luca Maria Ioli.



Riminiterme in quanto centro termale con presidio sanitario, prosegue regolarmente l’attività nel rispetto di quanto previsto dal recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono pertanto attivi tutti i servizi tra cui: visite mediche, cure termali che comprendono bagni, fanghi, cure inalatorie e per sordità rinogena, cure per vasculopatie, attività nelle piscine, centro di fisioterapia e riabilitazione e polimbulatorio con visite specialistiche ed esami diagnostici. Tutti i servizi sono erogati in sicurezza attraverso l’applicazione del protocollo “Terme Sicure” varato dalla Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali per il contenimento della diffusione del contagio. Il presidente Luca Maria Ioli afferma: “Riminiterme è un presidio sanitario che mira alla salvaguardia della salute dei cittadini attraverso le proprietà delle acque termali e di mare utilizzate, del personale qualificato e dalla continua presenza di medici. Il DPCM riconferma e rafforza l'attività dei centri termali. Riminiterme aperta in sicurezza”.