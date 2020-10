Metromare, la sindaca Tosi a Misano e Cattolica: "Salviamo la costa sud dallo scempio"

Attualità

Riccione

| 12:35 - 29 Ottobre 2020

Foto di repertorio.



"Facciamo tesoro dell'esperienza passata e fallimentare del Metromare per evitare un simile scempio anche per il prolungamento nella zona sud della riviera di Rimini". Questo in breve il messaggio che la sindaca di Riccione Renata Tosi ha inviato mercoledì sera tramite lettera ai sindaci di Misano Adriatico e di Cattolica, oltre che al presidente della Provincia di Rimini.



"Aver fatto la linea del a ridosso della linea ferroviaria con un muro deturpante è stato un tragico errore", sostiene la sindaca tornando a proporre di partecipare all’avviso del M.I.T. per l’accesso alle risorse destinate al Trasporto Rapido di massa. "La strada maestra sia la progettazione di un aggiornamento strutturale del servizio trasporto pubblico locale, come già sostenuto formalmente dal comune di Misano Adriatico".



Riccione torna quindi a ribadire che il tragitto per il prolungamento del Trc, "come indicato e richiesto dai Comuni di Misano e Cattolica, può partire dalle Navi (collegamento alla stazione con una circolare interna), attraversare Misano sulla linea litoranea per connettersi sulla stessa linea a Riccione sud (campeggi, terme da cui connettersi alla Stazione con una circolare interna come a Cattolica) e da qui proseguire in linea retta verso piazzale Curiel per poi servire tutto il bacino a mare sino al confine con Rimini, ove potrà deviare verso l’importante hub strategico dell’aeroporto e raggiungere, utilizzando l’infrastruttura già realizzata, l’altro grande nodo della mobilità pubblica nazionale ed internazionale che è la rinnovata Stazione di Rimini con diramazione verso la Fiera o verso Ravenna".