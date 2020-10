Calcio, anche a San Marino le competizioni sono sospese a tempo indeterminato

Sport

12:21 - 29 Ottobre 2020

In attesa del decreto legge in materia di contrasto della diffusione del Covid-19 che sarà pubblicato nelle prossime ore dal Congresso di Stato, tante e importanti sono le ricadute sull’attività sportiva sammarinese – non ultima quella della Federcalcio –. Come anticipato mercoledì dalle comunicazioni della segreteria di Stato allo Sport e del Cons di “sospensione di qualsiasi competizione e/o evento sportivo (allenamenti esclusi) organizzati sotto l’egida delle Federazioni sammarinesi e/o società affiliate a partire dalla giornata di oggi – 29 ottobre 2020 – e fino ad ulteriore comunicazione”.



Competizioni calcistiche sammarinesi dunque sospese a tempo indeterminato e a tutti i livelli, calcio o futsal che sia: stop a partire dalle sfide di Titano Futsal Cup inizialmente previste per questa sera e per il campionato sammarinese di calcio del fine settimane. Sarà invece possibile organizzare nei limiti che saranno previsti, l’attività facente riferimento alle competizioni di carattere internazionale e/o sotto l’egida delle federazioni italiane. In tal senso la Federcalcio si è da subito attivata al fine di consentire ai giocatori oggetto di convocazione dei rispettivi commissari tecnici per preparare al meglio e con tutti i crismi gli importanti – nonché potenzialmente storici – impegni delle prossime due settimane:

Nazionale di Futsal (Play-off di qualificazione a Futsal Euro 2022, 4 e 8 novembre contro la Danimarca)

Nazionale di San Marino (amichevole ufficiale dell’11 novembre con la Lettonia e incontro di Nations League con Gibilterra il 14 novembre)

Nazionale Under 21 (incontro ufficiale di qualificazione ad Euro U21 2019 con la Lituania del 13 novembre)



Intanto nella serata di mercoledì è arrivata comunicazione da parte della Lega Pro ed a firma del presidente Ghirelli circa la sospensione almeno fino al 24 novembre del campionato di Primavera 3, nel quale milita la formazione Under 19 della San Marino Academy affidata a Zani e che nel fine settimana avrebbe dovuto debuttare in casa contro l’Imolese. Medesimo il tenore del Comunicato Ufficiale 44/DCF che, sottoscritto dalla Presidente Ludovica Mantovani e della Responsabile Francesca Sanzone, ufficializza la sospensione fino a nuova comunicazione del Campionato Primavera Femminile. Dunque, anche il settore giovanile della San Marino Academy in toto è attualmente fermo al palo.