Rino Mini triplica la sua offerta a Santarcangelo di Romagna con delivery e take away

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:16 - 29 Ottobre 2020



Malgrado il difficile momento per la piccola imprenditoria locale, Rino Mini non lascia ma triplica. E rimodula tutta la sua “offerta del cibo” a Santarcangelo alla luce delle controverse normative sugli orari di apertura delle attività ristorative. “La nostra è sia un’attività economica con posti di lavoro che devono essere tutelati, sia un servizio che diamo alla comunità – spiega il vulcanico imprenditore riminese – Vogliamo dare un segnale di ottimismo e di fiducia per il futuro, e così anziché chiudere e fare polemica, abbiamo deciso di adattare la nostra offerta gastronomica alla luce delle novità in atto”.



La prima delle quali riguarda Ferramenta, nella centrale piazza Ganganelli. Il locale che ha adottato una cucina contemporanea di grande personalità e aveva investito nell’innovativo sistema di sicurezza con il sanitunnel, a partire da oggi (giovedì 29 ottobre) sarà aperto tutti i giorni dalle 7 alle 15. In sostanza, offrirà servizio di colazione e pranzo con la possibilità di degustare il nuovo menù autunnale.



Cambiamenti in vista anche Dai Galletti. Per la prima volta sarà aperto tutti i giorni nell’orario di pranzo. La ripartenza è prevista da sabato 31 ottobre dalle 12 alle 15 con il nuovo menù autunnale e le novità dei fuori menù della tradizione come il baccalà (venerdì), la trippa (sabato), i bolliti (domenica). A coordinare le diverse proposte dei due locali, Ferramenta e Galletti sarà sempre l’executive chef Vincenzo Quacqurelli.



Il panificio Ferramenta, il nuovo arrivato del network di Rino Mini a Santarcangelo. Qui è confermato l’orario dalle 7 alle 21, con le proposte di pani realizzati con grani antichi del Mastro fornaio di fama nazionale, Ezio Rocchi.



Da lunedì 2 novembre tutti e tre gli esercizi effettueranno vendite “take away” e con “delivery” dalle 18:00 alle 22:00. Dal Panificio si sforneranno le magiche pizze alla pala, oltre ovviamente a focacce di ogni tipo, ai pani antichi, ai dolci e alla pasticceria da forno. Dalla Ferramenta usciranno primi piatti d’autore, pasticci e timballi, mega hamburger, cotolettine di vitello con patatine fritte, insalate e insalatone e altre goloserie. Infine Dai Galletti partiranno le lasagne al forno, le tagliatelle ai due ragù (della tradizione e di cortile), i galletti al mattone o alla cacciatora, le verdure gratinate o grigliate al carbone, i fagioli all’uccelletto, le spadellate di carciofi di Montefiore, le piadine “Santarcangelo style”, sino ai dolcetti romagnoli, alla zuppa inglese di Pellegrino Artusi o al tiramisù. Le consegne verranno eseguite con mezzi e personale propri per garantire qualità e sicurezza anche nel servizio.