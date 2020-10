Morte sul campo a Verucchio, l'autopsia chiarirà le cause del decesso del piccolo Lorenzo

Cronaca

08:43 - 29 Ottobre 2020



Ancora ignote le cause del decesso del piccolo Lorenzo, calciatore in erba di appena 9 anni morto a seguito di un malore occorso martedì pomeriggio durante un allenamento di calcio al centro sportivo Village di Verucchio, pare mentre correva fra i coni con la palla ai piedi. Il pubblico ministero ha disposto l'autopsia per chiarire le ragioni di questa tragica morte. Secondo i primi sopralluoghi era tutto in regola: la certificazione medica che lo autorizzava a svolgere attività sportiva, la somministrazione dell'allenamento sportivo, nonostante le restrizioni imposte dall'ultimo Dpcm, le manovre di primo soccorso praticate sul campo e poi l'arrivo degli operatori del 118, tempestivo ma inutile. La tragedia ha sconvolto l'intera comunità, trattandosi di una famiglia molto nota in città.