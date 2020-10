Trasporto pubblico, più vigilanza alle fermate contro gli assembramenti

Attualità

Emilia Romagna

| 08:12 - 29 Ottobre 2020



Prosegue l’impegno della Regione sul delicato tema del trasporto pubblico locale a un mese dall’apertura delle scuole, in periodo di convivenza col virus. Oggi l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità, Andrea Corsini, ha incontrato in video-conferenza tutti i prefetti del territorio per un quadro della situazione e per chiedere interventi puntuali al fine di scongiurare ogni forma di assembramento alle fermate e sui mezzi. In accordo con le prefetture territoriali saranno potenziati i controlli alle fermati che hanno già registrato svariati episodi di assembramenti sui mezzi, legati in particolar modo all'ingresso e all'uscita dalle scuole. Non basta quindi aggiungere mezzi di trasporto grazie a investimenti mirati: bisogna anche assicurare il rispetto delle distanze a bordo, come anche alle fermate. Al momento stanno circolando in tutta l'Emilia-Romagna 80 bus in più, di cui 12 in Romagna, per garantire più spazio da occupare ai pendolari del Tpl.