Decimo posto per Lisa Schanung ai Campionati Italiani Elite di Triathlon Olimpico

| 07:52 - 29 Ottobre 2020

Lisa Schanung, Ph Alice Alessandri.

In una splendida giornata ancora dalle temperature e colori estivi, si è svolto a San Benedetto del Tronto il Campionato Italiano Assoluto Elite e U23 di Triathlon Olimpico. Compagine ridotta e falcidiata dal forfait dell’ultimo minuto di Mirko Lazzaretto e Mattia Camporesi quella che il TDSGRimini è riuscito a schierare in quella che sarà una delle ultime competizioni della stagione.



La giornata si è aperta con la prova riservata alle ragazze. Per il TDSGRimini al via Lisa Schanung, reduce dal 4° posto ai Campionati Italiani di Duathlon Sprint e Livia Soldati; come già più volte sperimentato nel corso di quest’anno, la prova si è svolta nella modalità a cronometro e con rolling start con le atlete partite una alla volta a 30” le une dalle altre. Millecinquecento metri a nuoto, 40km ciclismo e 10km di corsa la distanza percorsa. Nella prova dominata da Luisa Iogna Prat (DDS Milano), Lisa Schanung è riuscita a cogliere un’altra importante top ten finendo 10° pur avendo scontato una penalità di 2’ durante l’ultima frazione. Livia Soldati chiude la sua prova con un convincente 22° posto.



Alle 11.00 è stata quindi la volta dei ragazzi con il solo Giulio Soldati a difendere i colori del TDSGRimini. In una prova in cui i “lunghisti” hanno fatto valere le proprie doti di cronomen, il friulano si difende bene e chiude al dodicesimo posto assoluto ed al 7° tra gli under23. La giornata è stata anche occasione per premiare il Campionato Italiano di Società Giovani con la compagine riminese capace di chiudere all’ottavo posto nonostante i numeri contenuti schierati durante la stagione.



Sabaudia _ 25 Ottobre 2020. Ennesimo piazzamento di rilievo per Fabiana Nicoletti che chiude al quarto posto assoluto il Triathlon Sprint di Sabaudia, vincendo la categoria M2. Buona prestazione anche per Andrea Mazzotti tra gli uomini.



Il prossimo appuntamento in calendario, sempre che la pandemia da Covid-19 non ne determini la cancellazione il Grand Prix Italia il 7 Novembre a Mondello (PA) ed il Campionato Italiano di Duathlon Classico a Pesaro il 15 Novembre 2020 p.v.



Nelle foto gallery: Fabiana Nicoletti (Ph Organizzazione Tri Sabaudia), Giulio Soldati , Livia Soldati, (Ph Alice Alessandri).