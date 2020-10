Un centinaio di ristoratori riminesi protestano a Bologna: "Vogliamo tornare a lavorare"

Attualità

Rimini

| 16:50 - 28 Ottobre 2020

Alcuni dei manifestanti dal nostro territorio.



Oggi (mercoledì 28 ottobre) un centinaio di ristoratori ed esercenti riminesi ha partecipato alla manifestazione indetta in piazza Maggiore a Bologna, una delle diciotto città coinvolte nella mobilitazione organizzata da Fipe Confcommercio per protestare contro l'ultimo dpcm del governo Conte. "No alle mance e all'elemosina, sì al lavoro", lo slogan principale dei manifestanti, contrari all'obbligo di chiusura imposto alle ore 18 per bar e ristoranti. "Una protesta pacifica, ma decisa, nel pieno rispetto delle norme sul distanziamento e con l'uso delle mascherine"; evidenzia Gianni Indino, presidente della Confcommercio Rimini, critico anche sul decreto ristori, in quanto dagli indennizzi sono escluse le attività stagionali, ma anche quelle aperte recentemente.