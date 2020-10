Coronavirus Rimini, il bollettino di oggi 28 ottobre: 114 contagi

Attualità

Emilia Romagna

| 16:39 - 28 Ottobre 2020

Foto di repertorio.

A Rimini rimane in media il quantitativo di nuovi contagiati da Sars-CoV-2: oggi (mercoledì 28 ottobre, dati aggiornati alle 12) sono stati comunicati 114 casi, che portano il totale, da inizio epidemia, a 4176. Ancora prevalenti gli asintomatici, 61 contro 53. Discorso diverso in regione, dove i 1212 casi sono in prevalenza sintomatici, 630 contro 582 asintomatici. Crescono le terapie intensive, sia a Rimini (un ricovero in più), sia in regione (16), complice il +9 fatto registrare complessivamente da Bologna e Modena. Diminuisce la percentuale dei nuovi positivi sul numero dei tamponi fatti (21.376), dal 6,6% al 5,7%. Quattordici i nuovi decessi, nessuno nel territorio riminese.



I DATI Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 50.494 casi di positività, 1.212 in più rispetto a ieri, su un totale di 21.376 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Dei nuovi contagiati, sono 582 gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Nel dettaglio: 244 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 63 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 4 per screening sierologico, 11 con i test pre-ricovero. Per 260 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: complessivamente, tra i nuovi positivi 196 persone erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 326 sono state individuate nell’ambito di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 43,3 anni.



DECESSI Sono 14 i nuovi decessi: 4 in provincia di Ravenna (una donna di 91 anni e 3 uomini di 78, 90 e 91 anni), 3 in provincia di Bologna (3 uomini di 73, 82 e 95 anni), 3 in provincia di Parma (3 uomini di 72, 88 e 89 anni), 2 in provincia di Modena (2 uomini di 80 e 81 anni), 1 in provincia di Reggio Emilia (un uomo di 85 anni) e 1 in provincia di Ferrara (un uomo di 91 anni). Dall’inizio dell’epidemia i morti complessivi in Emilia-Romagna sono 4.593.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE Sono 18.230 (1.153 in più). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 17.112 (+1.072 rispetto a ieri), il 93,8% dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 119 (+16 rispetto a ieri, lo 0,7% del totale), 999 quelli in altri reparti Covid (+65, il 5,5% del totale). Sul territorio, le 119 persone ricoverate in terapia intensiva sono così distribuite: 10 a Piacenza (+2 rispetto a ieri), 12 a Parma (-1), 6 a Reggio Emilia (+1), 16 a Modena (+5), 43 a Bologna (+4), 4 a Imola (+1), 6 a Ferrara (+1), 4 a Ravenna (-1), 7 a Forlì (+2), 3 a Cesena (+1) e 8 a Rimini (+1). Le persone complessivamente guarite salgono a 27.671 (+45 rispetto a ieri).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 6.567 a Piacenza (+91, di cui 2 sintomatici), 5.420 a Parma (+75, di cui 53 sintomatici), 7.789 a Reggio Emilia (+171, di cui 119 sintomatici), 7.090 a Modena (+280, di cui 174 sintomatici), 9.647 a Bologna (+222, di cui 90 sintomatici), 943 casi a Imola (+37, di cui 27 sintomatici), 2.366 a Ferrara (+57, di cui 29 sintomatici); 2.653 a Ravenna (+96, di cui 36 sintomatici), 2.172 a Forlì (+33, di cui 25 sintomatici), 1.671 a Cesena (+36, di cui 22 sintomatici) e 4.176 a Rimini (+114, di cui 53 sintomatici). In seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati, sono stati eliminati 3 casi (1 Modena, 1 Bologna, 1 Forlì) in quanto giudicati non Covid-19.