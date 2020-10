Boxe Santarcangelo, Mohamad Alex pronto a salire sul ring

Sport

Nella foto Mohamad Alex con i maestri Tiziano Scarpellini e Gianni Montanari.

Venerdì 30 ottobre sul ring di Reggio Emilia iniziano i campionati regionali di boxe elite 1° serie. Per la boxe Santarcangelo salirà sul ring Mohamad Alex (categoria 64 kg). I sorteggi verranno effettuati direttamente sul posto venerdì al termine delle operazioni di peso e visita medica. "Sarà la terza esperienza a questo tipo di competizione per in nostro Mohamad Alex, che già in passato aveva disputato 2 semifinali perdendo di stretta misura in entrambe le volte", spiega il suo istruttore Tiziano "Siluro" Scarpellini. Questa edizione sarà particolare, e prevede l'ingresso ai soli pugili e tecnici, che come da protocollo dovranno avere al seguito il test sierologico.