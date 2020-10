Riccione: arrivano le colonnine per la ricarica delle auto elettriche

Attualità

Riccione

14:50 - 28 Ottobre 2020

Colonnina be charge.



Dalla prossima settimana verranno installate in tutto il territorio di Riccione le colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici. I lavori sono a carico dell'operatore economico "Be Charge" di Milano, che si è aggiudicato la gara del Comune di Riccione relativo al servizio di installazione e gestione di strutture di ricarica per i veicoli elettrici su suolo pubblico ad uso di privati per la durata di 5 anni. «I siti che sono stati individuati per la collocazione delle colonnine coprono una buona parte del territorio della città, in particolare quello all'uscita dell'A14 con la possibilità di ricarica veloce è indispensabile per una mobilità elettrica di lunga percorrenza», spiega l'assessore Lea Ermeti.



LE ZONE INTERESSATE L’installazione delle colonnine per la ricarica è prevista in P.le Neruda, P.le Azzarita, P.le Marinai d’Italia, P.le Della Ginestra, P.le Dei Faraglioni, P.le Di Saraceni, P.le Vittorio Veneto, P.le Caduti di Cefalonia, P.le Carpi Busseto, viale Millennio, P.le Del Circeo e P.le dei Delfini all'uscita dell'A14 con ricarica veloce.