Rimini: nuovo parcheggio in via Ugo Bassi, per facilitare accesso alla scuola Il volo

Attualità

Rimini

| 14:09 - 28 Ottobre 2020

Foto di repertorio.



Un nuovo parcheggio a raso con ingresso e uscita da via Ugo Bassi, con capienza di 34 posti auto, di cui due riservati ai disabili. L'amministrazione comunale di Rimini questa mattina (mercoledì 28 ottobre) ha dato il via al progetto, per il quale è previsto un investimento di 200.000 euro. Il parcheggio sarà gratuito nei primi 15 minuti di sosta. L'obiettivo è migliorare l'accesso alla Scuola di Infanzia “Il Volo” e di accompagnare la riorganizzazione in corso di Via Ugo Bassi, su cui si sta realizzando la rotonda all’incrocio con via Pascoli e una nuova pista ciclabile di raccordo tra la stazione e l’ospedale. Attualmente, l’accesso al plesso scolastico avviene esclusivamente da Via Galileo Ferraris, strada chiusa con ridotte dimensioni in cui risulta molto difficoltoso sia il transito che la manovra dei veicoli. «In relazione all’imminente intervento di realizzazione della pista ciclabile sulla via Ugo Bassi, con cui confina un lato della scuola, si è giunti a questo progetto per consentire un accesso più sicuro e agevole ai genitori che, tutti i giorni, portano i loro figlia scuola», spiega l'amministrazione comunale di Rimini.