Cattolica: un palazzetto dello sport al posto dell'ex bowling, lavori a settembre 2021

Attualità

Cattolica

| 13:58 - 28 Ottobre 2020

Esterno dell'ex bowling.



Passi in avanti per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport di Cattolica nello stabile ex bowling VGS. Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale ha affidato l'incarico professionale per la definitiva progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica dell'opera. A seguito di indagine di mercato, ad aggiudicarsi l'affidamento è stata la società bolognese Mynd Ingegneria, con sede a Pianoro, che ha presentato un'offerta di poco superiore a 91mila euro (comprensivi di Iva). Entro la metà del prossimo mese di novembre la ditta redigerà il progetto propedeutico al recepimento di somme necessarie al cofinanziamento dell’intervento. È intenzione dell'amministrazione comunale, dopo il conseguimento delle risorse, di procedere celermente all'acquisizione dei pareri previsti dalle legge. Per abbreviare ulteriormente le tempistiche, si andrà a gara tramite appalto integrato permettendo, così, di individuare la società che si occuperà della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori in una unica procedura. L'obiettivo temporale è quello di giungere all'affidamento dell'appalto entro la prossima estate e vedere l'avvio del cantiere subito dopo la bella stagione. «Dopo la riqualificazione dello Stadio Calbi, l’efficientamento della Piscina, ed i lavori per il nuovo centro tennistico, si aggiunge, così, un tassello ulteriore al “Campus Sportivo della Regina” che l’amministrazione cattolichina sta realizzando già dal suo insediamento», spiega il sindaco Mariano Gennari.