Rimini raccontata dalla rivista Bell'Italia, con un servizio sui nuovi musei

Attualità

Rimini

| 13:48 - 28 Ottobre 2020

Visitatori al Part (foto R.Gallini).



Un editoriale di apertura e dieci pagine per raccontare la Rimini dell’arte e della cultura che da settembre ha un nuovo museo. "Bell’Italia", la più importante rivista nazionale di paesaggio e turismo culturale, torna a Rimini per aprire il numero di novembre dedicato ai paesaggi che cambiano colore e alle città che hanno il coraggio di cambiare nel segno della cultura. Un corposo approfondimento di dieci pagine, a firma della giornalista Lara Leovino, viene dedicato a "Palazzi d'arte Rimini" (PART), nuovo progetto culturale che unisce pubblico e privato all’interno dei due storici palazzi in piazza Cavour che ospitano la collezione di opere contemporanee della Fondazione San Patrignano. Il servizio è anticipato da un editoriale a firma della direttrice di Bell’Italia, Emanuela Rosa-Clot.