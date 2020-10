San Marino: sospesi campionati di calcio giovanili

Sport

Repubblica San Marino

| 13:27 - 28 Ottobre 2020

Under 17 sammarinese (foto FSGC).

Attraverso il Comunicato Ufficiale N. 42/Campionati Giovanili, a firma del Presidente e del Segretario Generale dei Settore Giovanile e Scolastico – rispettivamente Vito Tisci e Vito Di Gioia -, la FIGC ufficializza la sospensione delle gare dei Campionati Nazionali U18, U17, U15 ed U16 riservati alle società di Serie A e B, U17, U16 ed U15 riservati alle società di Serie C, Under 17 ed Under 15 Femminile, Under 14 Pro ed Under 13 Pro. Al contempo è confermata la possibilità per le società di effettuare – ove consentito – le sedute di allenamento nel rispetto delle indicazioni previste dai protocolli. La decisione, attiva fin da ora, sarà vigente almeno fino al prossimo 24 novembre, termine di scadenza – non a caso – del più recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri italiano.



Congelata quasi in toto dunque l’attività giovanile della San Marino Academy, tanto maschile quanto femminile. Ad oggi solo Primavera 3 e Primavera Femminile scenderanno regolarmente in campo nel prossimo fine settimana: per le ragazze di Zaghini si staglia all’orizzonte la sfida interna col Brescia, mentre quelli di Paolo Zani debutteranno tra le mura amiche contro l’Imolese.