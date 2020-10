Calcio RSM: un caso di coronavirus alla Cosmos, rinviata partita con La Fiorita

Sport

Repubblica San Marino

| 12:28 - 28 Ottobre 2020

Foto Fsgc.

Nella serata di ieri (martedì 27 ottobre) il Consiglio Federale della FSGC ha incontrato i presidenti dei club e delle associazioni affiliate al fine di ribadire concetti e prescrizioni individuati all’interno del protocollo sanitario in essere per garantire il regolare svolgimento delle competizioni. Si è dunque tornati sulle misure anti-contagio da adottare tanto nel corso degli allenamenti che delle gare ufficiali, condizione necessaria anche alla luce delle recenti positività riscontrate all’interno del territorio sammarinese nonché della vicina Italia. Come noto, un caso di contagio è stato riscontrato anche all’interno del gruppo squadra del Cosmos: risultato che ha portato al rinvio della sfida tra gialloverdi e Domagnano – prevista per lo scorso turno di campionato – e del prossimo impegno dei gialloverdi in seno alla medesima competizione, ovvero Cosmos-La Fiorita originariamente calendarizzata per sabato 31 ottobre.

Il protocollo sanitario applicato all’attività calcistica sammarinese, condiviso e sottoscritto anche da Comitato Olimpico ed istituzioni competenti, individua tutta una serie di procedure di prevenzione, nonché di gestione organizzativa di eventuali positività. La presa in carico degli eventuali contagiati è evidentemente demandata alle autorità sanitarie competenti, siano esse sammarinesi o italiane, nei tempi e modi da loro individuati.