Workshop su gestione aziendale e gestione degli imprevisti con Colombini e Muccioli

| 12:16 - 28 Ottobre 2020

Stieven Muccioli ed Emanuel Colombini.



Che cosa significa fare impresa, gestire un’azienda, affrontare i normali imprevisti della quotidianità o le sfide che la situazione attuale ci sta ponendo di fronte. Sono alcuni dei grandi temi che saranno affrontati nel workshop “Startup: che impresa!”, organizzato da Nuove Idee Nuove Imprese in collaborazione con Fattor Comune. Un confronto che avverrà sulla piattaforma digitale, convertendo l’iniziale appuntamento in presenza per evitare ogni situazione di rischio. L’incontro si svolgerà online sulla piattaforma Zoom martedì 3 novembre dalle 17 alle 18:30, rivolto non solamente ai partecipanti della business plan competition ma a quanti vogliano approfondire questi aspetti.



Stimolati dalle domande di Diego De Simone, racconteranno le rispettive esperienze e i rispettivi punti di vista Emanuel Colombini e Stiven Muccioli. Il primo è presidente della Colombini S.p.A, che coi tre brand del Gruppo - Colombini Casa, Febal Casa e Rossana – è da oltre 50 anni tra le aziende leader del settore arredamento. Dal 2012 al 2015 è stato presidente dell’Associazione Industriale Sammarinese. Muccioli è founder e chief marketing & technology officer della startup fintech Ventis. Il Financial Technology Report lo ha inserito nella classifica dei 25 top manager internazionali del fintech. E’ Business angel con un portfolio internazionale di startup e membro del Founder Institute, il più importante acceleratore mondiale di impresa in Silicon Valley.

Attraverso le testimonianze dei due imprenditori verranno analizzate le diverse specificità di startup e azienda, le evoluzioni dall’una all’altra e le collaborazioni che possono nascere tra le due realtà. Il caso di Ventis servirà ad esemplificare l’innovazione come ibridazione, mentre l’esperienza del Gruppo Colombini mostrerà come dialogo, versatilità e intersecabilità siano leva per il successo.



Sarà un’utile occasione per condividere racconti, esperienze e percorsi di chi, partendo dalla fase startup, ha avuto successo pur confrontandosi ogni giorno con ostacoli, sfide e criticità. I partecipanti potranno interagire con domande e condivisione di esperienza. La partecipazione all’evento è aperta a tutti e gratuita, con registrazione obbligatoria su piattaforma Eventbrite.