A Santarcangelo negozi chiusi alle 18 per esprimere solidarietà a bar e ristoranti 

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:10 - 28 Ottobre 2020

Foto di repertorio.

Un gruppo di negozianti di Santarcangelo di Romagna ha deciso di abbassare le saracinesche del martedì alle 18 in segno di solidarietà verso bar e ristoranti costretti a chiudere a quell'ora in base all'ultimo decreto anti coronavirus.



L'idea è nata da una chat che raccoglie gli esercenti del comune romagnolo, nella quale si è deciso di comune accordo di spegnere le luci e di chiudere le serrande per ritrovarsi tutti in piazza per un sit-in pacifico per esprimere solidarietà piena agli operatori soggetti a chiusure. Anche perché se i ristoranti e i bar sono chiusi anche le città si spengono, con l'inevitabile conseguenza che anche i negozi diventano le vittime indirette del provvedimento coercitivo. All'iniziativa hanno aderito tutte le locali associazioni di categoria.