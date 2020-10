Giro d'Italia: Spreafico positivo a un anabolizzante, indaga la procura di Rimini 

Sport

Rimini

| 12:05 - 28 Ottobre 2020

Il ciclista della Vini Zabù Matteo Spreafico è stato trovato positivo all'anabolizzante Ostarina nei controlli antidoping fatti al Giro d'Italia del 15 ottobre, proprio in occasione della tappa Cesenatico-Cesenatico, con uno strascito fino al 16 al termine della Cervia-Monselice. Per questo, il 22 è stato perquisito dai carabinieri del Nas su disposizione della procura di Rimini. La notizia è riportata in una nota del Nucleo anti sofisticazioni e sanità dell'arma.



Già sospeso dall'Unione ciclistica internazionale (Uci) e licenziato dalla squadra, Spreafico è stato segnalato per utilizzo di farmaci o altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche. I militari hanno sequestrato un flacone iniziato dell'Ostarina, modulatore selettivo del recettore degli androgeni.