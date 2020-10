Decreto e contraccolpi economici, l'amministrazione di Coriano incontra gli imprenditori

Eventi

Coriano

| 11:53 - 28 Ottobre 2020

Piazza Mazzini a Coriano.



Giovedì 29 ottobre alle 21 in piazza Mazzini l'amministrazione comunale di Coriano invita a un confronto aperto e sincero tutti gli operatori del Comune che sono già stati o si si sentono penalizzati dalle nuove disposizioni in materia di contenimento della pandemia da nuovo coroanvirus. Sarà un momento di confronto istituzionale indetto dal Comune nel pieno rispetto delle normative, per raccogliere il malumore degli imprenditori locali e cercare di dare risposte, come anche di raccogliere domande e sollecitazioni da trasferire ai piani più alti. La partecipazione è libera.