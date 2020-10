Proteste contro il nuovo decreto, la condanna del segretario Pd Rimini: "Restiamo uniti e coesi"

Attualità

Rimini

| 11:45 - 28 Ottobre 2020

Il segretario del Pd provinciale di Rimini Filippo Sacchetti (foto da Facebook).



«È il momento della coesione, dell'unità d'intenti: non facciamoci infettare dal virus della strumentalizzazione e del populismo con la caccia al consenso facile, cerchiamo piuttosto di dare risposte certe e e facili a chi esprime preoccupazione e manifesta in modo legittimo e non violento». Sono perentorie le parole del segretario del Pd provinciale Filippo Sacchetti dopo l'inasprirsi degli scontri tra sovversivi e polizia in alcune delle maggiori città d'Italia (Roma, Milano, Torino tanto per citarne alcune) contro le misure anti-contagio acuite con l'emanazione dell'ultimo decreto. «Questa fase deve servirci per ridare efficienza, equità e giustizia al nostro sistema paese. È il momento in cui essere davvero comunità. Le chiusure stabilite dal Dpcm rischiano di far passare il messaggio che a pagare siano sempre i soggetti più fragili: gli esercizi pubblici o l’impresa creativa o sportiva spesso gestita dai più giovani, fascia sociale già più esposta alla precarietà di oggi e a quella di domani. Ed è anche la pesantezza della macchina burocratica – in difficoltà a riorganizzare il trasporto, la didattica o a raddoppiare i controlli – a farlo passare. Il nostro impegno in questi giorni, nelle amministrazioni e nei rapporti col governo, andrà quindi proprio in questa direzione: faremo il possibile perché questa fase si trasformi nell’occasione di avere un Paese più efficiente e più giusto. Ascoltando i bisogni e le preoccupazioni per dare risposte concrete con unità e determinazione e senza lasciare indietro nessuno».