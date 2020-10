Verucchio in lutto: bambino di 9 anni muore durante un allenamento di calcio

Cronaca

Verucchio

| 11:05 - 28 Ottobre 2020



Una di quelle notizie che non si vorrebbero mai leggere, né sentire. Un bambino di 9 anni è morto martedì pomeriggio a causa di un malore che lo ha colpito durante un allenamento - unica attività sportiva consentita - al parco Marecchia con una sua società sportiva calcistica di Verucchio. La notizia si è presto diffusa in città, dove la famiglia è molto nota, gettando la comunità nello sconforto e nella confusione.



Messaggi di cordoglio stanno già iniziando a circolare dopo essere stati recapitati direttamente ai genitori, chiusi in un drammatico quanto giustificato silenzio. L'amministrazione Sabba partecipa commossa al dolore della comunità e si stringe intorno alla famiglia. «Non ci sono parole per consolare i genitori e i parenti per questa grave perdita. Il nostro abbraccio va anche alla società sportiva alla quale il piccolo era iscritto ed ai suoi compagni di squadra. Ieri sera tutti noi abbiamo perso un amico, un figlio, un pezzo di cuore. Il cielo ha guadagnato un nuovo angelo. Riposa in pace piccolo». In occasione del funerale sarà indetta una giornata di lutto cittadino.