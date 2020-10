Calcio D, le società hanno deciso: il 74% favorevole alla continuazione del campionato

Sport

Rimini

| 16:48 - 27 Ottobre 2020

Continuare o fermarsi? Dubbio amletico risolto in 24 ore dai club. Il campionato di Serie D continuerà regolarmente a porte chiuse. Secondo indiscrezioni, vittoria schiacciante del 74% delle società votanti, che hanno espresso la volontà di proseguire, con la possibilità di trasmettere gratuitamente le proprie gare in diretta streaming sul sito ufficiale e sulle pagine social. Solo il 26% ha votato per la sospensione del campionato. Per far prevalere questa seconda ipotesi, sarebbe stata necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3 delle società (111 su 166) con quorum del 75%. i numeri ufficiali saranno resi noti a breve. Domenica al Neri arriva l'Aglianese alle prese con un certo numero di positivi. Si giocherà?