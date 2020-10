Indennizzi per attività chiuse: ecco quanto incasseranno bar, ristoranti e discoteche

Attualità

| 16:29 - 27 Ottobre 2020

Giuseppe Conte.

Contributi a fondo perduto che il governo si appresta ad approvare e che arriveranno entro il 15 novembre. Le indiscrezioni arrivano da Palazzo Chigi, relativamente agli indennizzi per le attività sottoposte ai provvedimenti restrittivi dell'ultimo dpcm. Gli indennizzi potranno arrivare al quadruplo di quanto incassato a primavera a causa del calo del fatturato, con percentuali variabili a seconda del tipo di attività. In particolare, secondo quanto trapela, discoteche, sale da ballo e night club riceveranno il 400% di quanto incassato in primavera; palestre, piscine, fiere, enti sportivi, terme e centri benessere, cinema, parchi divertimento e sale bingo il 200%. Per bar e ristoranti si parla di una percentuale tra il 150 e il 200%.