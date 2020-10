Niente fiera di San Martino: pasticcere la omaggia con un dolce a forma di 'corna'

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:23 - 27 Ottobre 2020

Dolce dei becchi.



Santarcangelo quest'anno sarà senza fiera di San Martino, ma l'annullamento, a causa dell'epidemia in corso di nuovo coronavirus, non annulla le tradizioni. Il pasticcere Andrea Succi infatti ha deciso di rendere omaggio alla fiera e a Santarcangelo, con il "Dolce dei becchi". Un dolce, a forma di corna, che nasce dalla fantasia e dalla creatività del titolare della pasticceria Succi: La ricetta riprende un'antica ricetta della classica ciambella, unita però alla friabilita dei biscotti che preparava Dante Succi, pasticcere e padre di Andrea, già nel 1946. A tutto questo si aggiunge la golosità del cioccolato fondente in gocce. "E se la Festa di San Martino quest'anno rimane 'in soffitta', da noi ci sarà ugualmente la possibilità di brindare, in tutta sicurezza, seduti a tavola con un buon bicchiere di vino e il gustoso Dolce dei Becchi", spiega Succi.