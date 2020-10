Covid, commercianti in piazza anche a Villa Verucchio per dire no alle chiusure

Attualità

Verucchio

| 15:16 - 27 Ottobre 2020

Attività della città, sottoposte a chiusura.

Anche a Verucchio i commercianti manifesteranno contro i provvedimenti assunti dal governo Conte nel dpcm di domenica (25 ottobre). La mobilitazione si terrà dopodomani (giovedì 29 ottobre) in piazza Europa, a partire dalle 18, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, con il distanziamento e l'utilizzo di mascherine, precisano gli organizzatori, che invitano la cittadinanza a unirsi alla protesta. Alle attività della città, sottoposte a chiusura, è chiesto di partecipare simbolicamente, lasciando le luci accese e ponendo cartelloni con scritte quali "Siamo aperti, ma non possiamo farvi entrare, non possiamo lavorare". Gli organizzatori, nel volantino in cui viene annunciata la protesta, attaccano: "Il dono della parola, la possibilità di manifestare il proprio dissenso è un qualcosa che ancora non ci è stato tolto con nessuno dpcm, ma quanto passerà ancora prima che anche questo accada?"