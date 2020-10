Nel riminese al via stringenti controlli per il rispetto delle nuove norme anti Covid-19

Attualità

Rimini

| 14:49 - 27 Ottobre 2020

Il Prefetto Giuseppe Forlenza.

Nuova riunione questa mattina (martedì 27 ottobre) del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, in Prefettura a Rimini. In relazione alle nuove norme finalizzate a rallentare l'epidemia di contagi da nuovo coronavirus, il Prefetto ha dato il via libera all'intensificazione dei controlli, su due direttrici: accertamenti sulla chiusura dei locali (o al rispetto degli orari e delle disposizioni) e interventi sulle aree in cui è possibile la formazione di assembramenti, senza tralasciare ovviamente l'intervento a contrasto delle azioni illegali. In tema assembramenti, il direttore generale di Poste Italiane ha espresso nei giorni scorsi preoccupazione per quelli all'esterno degli uffici postali, nelle giornate di ritiro delle pensioni. Per questo sono stati previsti servizi mirati da parte delle forze di polizia.