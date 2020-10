Rimini: uccide moglie a martellate, si avvale facoltà di non rispondere

Cronaca

Rimini

| 14:31 - 27 Ottobre 2020

La polizia davanti l'abitazione dell'omicidio.

Al momento l'accusa per Giovanni Laguardia, 69enne di Rimini arrestato in relazione alla morte della moglie Vera Mudra, 61enne di origine ucraina, è di omicidio volontario premeditato. Dopo essersi costituito l'uomo ha detto infatti di aver pensato di uccidere la moglie il giorno prima. Nella notte tra il 25 e il 26 ottobre ha aggredito la donna nel sonno, colpendola a martellate. Oggi (martedì 27 ottobre) Laguardia si è avvalso della facoltà di non rispondere, durante l'interrogatorio del gip Bendetta Vitolo. Il suo legale, Andrea Mandolesi, ha chiesto per il suo assistito i domiciliari, mentre il sostituto procuratore Luigi Sgambati la custodia cautelare in carcere proprio per la contestazione del tentato omicidio premeditato. Il gip si è riservato la decisione. L'avvocato Mandolesi ha dichiarato, come riportato dall'Ansa: "Molte cose le ha raccontate quando si è costituito agli agenti della polizia che l'hanno accompagnato in Questura, ma allo stato attuale, vista anche la sua condizione mentale aspettiamo e poi vaglieremo le dichiarazioni". Il motivo del gesto dell'indagato, secondo quanto riferito dallo stesso a caldo, ma non confermato davanti al giudice, i soldi che la donna chiedeva ogni mese da mandare ai figli in Ucraina.