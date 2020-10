Misano: orti urbani privati a chi risiede a fianco di aree verdi

Attualità

Misano Adriatico

| 14:10 - 27 Ottobre 2020

Foto di repertorio.

La Giunta di Misano Adriatico ha deliberato la possibilità di creare un proprio piccolo orto urbano privato a chi risiede a fianco di aree verdi di proprietà comunale e non aventi una specifica destinazione. “E’ un progetto innovativo che avviamo come sperimentazione. – commenta l’Assessore all’Ambiente e al Decoro urbano Nicola Schivardi – L’idea è quella di agevolare il privato nel prendersi cura di queste aree urbane minori, diversamente inutilizzate per le loro limitate dimensioni o per la collocazione nel contesto urbano. Come contropartita il privato può invece avere a disposizione uno spazio da coltivare, in linea con un approccio di piccola auto-produzione”.



Il privato, dietro pagamento il simbolico canone annuale di un euro al metro quadrato, potrà utilizzare l’area per la coltivazione ad uso e consumo proprio di verdure, ortaggi, piante floreali. In questo modo le aree altrimenti non utilizzabili potranno assumere nuova vita e un valore per la comunità. La concessione avrà validità annuale, alla scadenza, sarà necessario rinnovare la concessione. I cittadini che già stanno utilizzando piccoli appezzamenti per questo utilizzo sono tenuti a regolarizzare la loro posizione. Le istanze possono essere trasmesse utilizzando la modulistica disponibile sul sito web del Comune.