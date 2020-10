Calcio giovanile, Rimini: successi di Under 17 Elite e Under 15

Sport

Rimini

| 13:53 - 27 Ottobre 2020

Foto di repertorio.

A riposo la squadra Juniore, sono scese in campo le altre formazioni.

UNDER 15

PIANTA vs RIMINI 1 – 6

Marcatori: Paganini, Paci, Hassler (3), Brolli

Terza partita finita con una vittoria per i ragazzi dell’Under 15: primo tempo molto combattuto con i padroni di casa che impostano la gara sul piano dell’agonismo, mettendo in difficoltà i biancorossi. Nella seconda frazione, la differenza viene fatta dai singoli che determinano il risultato finale. Buona la prova in fase offensiva, da migliorare quella difensiva.

UNDER 17 ELITE

RIMINI vs LIBERTAS CASTEL SAN PIETRO 4 – 2

Terza vittoria consecutiva in tre partite per i ragazzi di mister Palazzi che sul campo di Rivazzurra calano un poker di reti contro la Libertas Castel San Pietro. Prima frazione con gara subito in discesa per i biancorossi grazie a Bianchi, abile nello sfruttare una palla vagante dentro l’area avversaria ed a trafiggere il portiere ospite.

Un secondo tempo a dir poco rocambolesco parte con un’azione fulminea dei biancorossi che sfiorano il goal con Pozzi. Gli ospiti sfruttano una disattenzione difensiva e si portano in parità. Il Rimini tira fuori l’orgoglio, spinge sull’acceleratore e prima con Bianchi (doppietta per lui) e poi con Russo, mette in sicurezza il risultato. La Libertas accorcia le distanze a metà del secondo tempo, ma un rigore solare trasformato da Barbatosta chiude la contesa sul 4 a 2.