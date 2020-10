Auto danneggiate nel parcheggio dell'ospedale, Ausl: "valutiamo installazione telecamere"

Attualità

Rimini

13:50 - 27 Ottobre 2020

Sede Ausl Romagna.

In una breve nota, l'Ausl Romagna interviene sulla vicenda delle auto di operatori sanitari vandalizzate nel parcheggio dell'ospedale Infermi di Rimini, comunicando che la direzione aziendale è a disposizione degli organi inquirenti, per fornire ogni elemento utile alle indagini, attendendo con fiducia gli esiti delle stesse. "La Direzione esprime la propria vicinanza e solidarietà ai dipendenti, una decina a quanto risulta, che hanno subito i danneggiamenti e rimarca il proprio continuo impegno in favore della loro sicurezza, intesa a tutto tondo, comprese le possibili misure sui parcheggi". L'Ausl annuncia l'intenzione di disporre modalità di videocontrollo, nel rispetto dei vincoli della privacy. Infine, "la Direzione esprime il proprio autentico ringraziamento nei confronti dei carrozzieri che si sono offerti di riparare gratuitamente le auto dei dipendenti coinvolti".