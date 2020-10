1-2 novembre, cimiteri di Rimini aperti, ma regole rigorose anti Covid

Attualità

| 12:55 - 27 Ottobre 2020

Cimitero civico di Rimini.

In occasione delle festività dedicate ai santi e ai defunti, domenica 1 e lunedì 2 novembre, sono confermati a Rimini gli orari vigenti di apertura al pubblico. In linea con le norme di contrasto alla diffusione del Covid-19 e al fine di evitare assembramenti e di garantire la sicurezza dei visitatori, l’Amministrazione comunale di Rimini consiglia ai cittadini di recarsi al cimitero nei giorni che precedono la ricorrenza, oppure dopo, in modo da distribuirsi nel corso della settimana. Sarà inoltre resa più flessibile la fascia oraria dedicata alla consegna dei fiori da parte dei fiorai, ampliandone l’accesso per tutto l’orario di apertura dei cimiteri. Ai cimiteri è possibile accedere solo con la mascherina ed è necessario mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro. Per quest'anno sarà possibile seguire in streaming, da casa, la messa del vescovo Lambiasi nella chiesa cimiteriale dedicata a San Francesco.