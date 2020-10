Novafeltria: RivieraBanca dona nuovi pc all'ufficio tecnico del comune

Attualità

Novafeltria

| 12:21 - 27 Ottobre 2020

La filiale di Novafeltria di RivieraBanca.

L'amministrazione comunale di Novafeltria ringrazia, per voce del sindaco Stefano Zanchini, l'istituto di credito cooperativo RivieraBanca, per la donazione di una dotazione di computer all'ufficio tecnico comunale: "Potremo rinnovare tutto il sistema hardware e iniziare un percorso verso l'auspicata digitalizzazione del servizio", spiega il primo cittadino novafeltriese, che aggiunge: "In un periodo così particolare e difficile questa donazione ci consente di utilizzare le risorse risparmiate per finalità a sostegno delle famiglie più in difficoltà". Chiosa il sindaco Zanchini, ringraziando i vertici dell'istituto bancario: "RivieraBanca dimostra ancora una volta di essere una vera banca del territorio, sempre vicina alle comunità e alle famiglie, alle loro richieste e ai loro bisogni e questa donazione va ad aggiungersi alle numerose già adottate nel Comune di Novafeltria, in ambito sportivo, di volontariato, culturale e sociale".