Il Comune di Coriano riapre le porte: ingressi solo su appuntamento

Attualità

Coriano

| 11:58 - 27 Ottobre 2020

La riapertura del Comune di Coriano con la sindaca Spinelli (dx) che tiene in mano l'ordinanza.

Il Comune di Coriano riapre le porte. Firmata lunedì l’ordinanza della sindaca Domenica Spinelli nel rispetto delle misure previste dai protocolli di sicurezza, comprese quelle previste dal Decreto del Governo di domenica, di cui si tiene conto nell’ordinanza. Gli accessi agli uffici saranno solo su appuntamento. Ci sarà un punto unico di accesso presso l’Ufficio Relazioni per il Pubblico, dove saranno convogliate le richieste di informazioni e prenotazione appuntamenti per tutti gli uffici del comune.



PRENOTAZIONE CON QR CODE Per avere accesso agli uffici sarà quindi necessario avere una prenotazione cui sarà associato un QR code per l’accesso. Tutto questo generato al momento della prenotazione dell’appuntamento. Avere un appuntamento sarà semplice: basterà telefonare ai numeri 0541/659812 (prenotazioni) per e al 0541/659863 (per le richieste di informazioni) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il giovedì anche al pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00. Con il codice di prenotazione sarà possibile accedere agli uffici 5 minuti prima dell’orario indicato per appuntamento e fino a 10 minuti dopo. Al varco di accesso di Piazza Mazzini, agli utenti sarà misurata la temperatura con un termoscan e poi potranno accedere passando su un lettore il QR code dell'appuntamento. In altre parole come avviene ai gate degli aeroporti. Questo permetterà di garantire il contact tracing e garantire la salute e la sicurezza pubblica. Una riapertura quindi utilizzando le più recenti tecnologie digitali e adottando un modo completamente nuovo di lavorare, finalizzato sia a migliorare sia la qualità dei servizi agli utenti sia a migliorare la gestione del tempo di chi li deve rendere.



Sottolinea la sindaca Domenica Spinelli: «La digitalizzazione nel nostro comune è un must: i nostri flussi documentali sono integralmente digitalizzati da ormai 4 anni, produciamo tutti i documenti in formato digitale. Tutti i dipendenti sono in possesso di firma digitale, postazioni a doppi monitor, webcam e utilizzano abilmente tutte le piattaforme più diffuse. Ed è anche grazie a questo che tutti i dipendenti fin da subito, a inizio pandemia, hanno potuto lavorare da remoto (lavoro agile) e in molti casi con dotazioni fornite dal comune che implementeremo ancora. Questo ci ha consentito di non sospendere mai i servizi anche se il portone rimaneva chiuso. I buoni spesa per i cittadini sono stati inviati tramite smartphone. La digitalizzazione è un processo essenziale assieme all'organizzazione e al coinvolgimento di utenti e dipendenti per migliorare i servizi al pubblico».