Gli effetti collaterali del Coronavirus: la pro loco di Santarcangelo cancella il carnevale 2021

| 11:46 - 27 Ottobre 2020

La festa di febbraio 2020.

La comunicazione è stata data lunedì all'amministrazione tramite una lettera in cui si ricostruisce la genesi di una decisione difficile ma inevitabile: la pro loco di Santarcangelo ha deciso di rinunciare all'edizione 2021 del carnevale cittadino. L'organizzazione sarebbe partita in queste settimane con l'allestimento dei carri, che impegna ogni anno decine di persone, soprattutto famiglie. «Abbiamo cercato di capire come cooperare tutti all'interno del capannone, inlcudendo anche le serate gastronomiche», si legge nella nota, «il carnevale è un momento di festa e aggregazione, a partire dal momento della costruzione dei carri fino alla ricerca di sponsor e risorse economiche. I permessi necessari sarebbero arrivati, ma le complicazioni sono troppe, così la scelta di rinviare l'impegno al 2022 è stata presa all'unanimità, con la promessa che sarà un appuntamento ancora più bello».