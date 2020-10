Baseball Rimini, i Pirati dell'Erba vita junior approdano in serie A2

Sport

Rimini

| 10:14 - 27 Ottobre 2020

I “Pirati 2.0”, nella versione Junior Rimini, dopo la vittoria del campionato di serie B conseguita sul campo il 4 ottobre, si sono incontrati presso il Ristorante Quo Vadis di Miramare, sabato 24 ottobre, per festeggiare la promozione in A2. Erano presenti tutti gli atleti, lo staff tecnico al completo, il Presidente Francesco Zucconi ed i componenti del Consiglio Direttivo dello Junior Rimini che sono stati al seguito della squadra in questo splendido 2020. Durante la bella serata, con una cena veramente ben organizzata secondo le limitazioni imposte ed attualmente in vigore, sono stati proiettati alcuni filmati che hanno ripercorso gli ultimi 3 anni che hanno riportato la squadra del settore giovanile del “Pres” Rino Zangheri ai confini dei vertici che spettano al baseball riminese.



Si è cenato, festeggiato …..si è parlato delle prospettive….e del futuro. Il progetto presentato è stato giudicato molto positivo e condivisibile, a seguito della sinergia che sta prendendo forma e a cui parteciperanno tutte le società del territorio, per potere unire le forze e poter affrontare il prossimo campionato di A2, che sarà sicuramente difficile ma altrettanto affascinante per tutti i ragazzi che comporranno la futura squadra.



Ad ogni giocatore, componente dello staff tecnico e consigliere dell’Erba Vita Junior Rimini, promosso in serie A2, è stato fatto omaggio di una targa personalizzata in ricordo della storica promozione conquistata sul campo, nonché regalato un poster raffigurante i festeggiamenti sul campo di Potenza Picena. Infine, al Presidente Zucconi Francesco, è stato regalato un quadro rappresentante la squadra, su cui sono state apposte le firme dei presenti, quale segno di gratitudine per la tanta passione dimostrata e di apprezzamento per il grande impegno profuso in questi anni. La serata è stata veramente un bel momento di felicità e convivialità, a testimonianza dello “stare bene insieme”, ed è stata il coronamento di una stagione intensa ed emozionante.



Non sono mancati momenti di sincera emozione quando è stato ricordato che questa promozione in serie A2 pone nelle Sue radici in un passato recente: l’anno 2011, quando i nati nel 1999, 2000 e 2002, oggi presenti in squadra, hanno vinto ad Arezzo il campionato nazionale under 12, guidati da Antonio Di Fabio, Fabio Baggio Morano e “Sergino” Zucconi; il 2014, anno di fondazione dello Junior Rimini; il 2017, anno dell’altrettanto storica promozione in serie B. Quei ragazzini, ormai divenuti grandi, tutti cresciuti nel vivaio dello Junior Rimini e che oggi sono la stragrande maggioranza del roster che ha vinto il campionato di serie B e conseguito la storica promozione in serie A2, ci hanno riempito il cuore di gioia e gli occhi….di lacrime.





Roster:

#3 Tommaso AIELLO

#2 Riccardo BERTAGNON

#42 Davide BONEMEI

#11 Francesco BRENDA

#29 Alberto CANINI

#60 Enrico CIANCI

#4 Giulio CIANCI

#66 Thomas CIFALINO'

#13 Giovanni CORTESI

#14 Alessandro DI GIACOMO

#44 Matteo FABBRI

#28 Giuseppe FILIPPINI

#10 Andrea GABRIELLI

#50 Matteo GIOVANELLI

#22 Enrico PERAZZINI

#53 Romano Santiago PINI

#35 Francesco RIDOLFI

#7 Davide RUGGERI

#71 Gianluca TOGNACCI

#1 Lino ZAPPONE



Staff tecnico:

#74 Gilberto Zucconi

#31 Daniele Del Bianco

#6 Andrea Evangelisti

#99 Giampiero Tognacci

#56 Gastone Zucconi



Dirigenti:

Zucconi Francesco Presidente

Pellegrini Tiziano Vice Presidente

Perazzini Roberto Segretario

Fabbri Luca Dirigente accompagnatore

Bonemei Enrico Fotografo ed addetto stampa

Gabrielli Massimiliano Consigliere e commentatore facebook

Ruggeri Mauro Consigliere e commentatore facebook