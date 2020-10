Rimini, gli uffici comunali restano nelle loro sedi. Bocciato trasferimento in via Bassi

Attualità

Rimini

| 17:32 - 26 Ottobre 2020

L'edificio si via Bassi.

Hanno fatto discutere gli otto emendamenti presentati dal Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia Gioenzo Renzi. Tutti sono stati rigettati, compreso quello di trasferire la Sede Unica degli Uffici del Comune, prevista nell’area della Stazione Ferroviaria, all’immobile abbandonato e inutilizzato della Nuova Questura.



“La previsione attuale della costruzione della Sede Unica degli Uffici Comunali – spiega Renzi in una nota stampa – con una superficie complessiva di 15.000 mq, sul ristretto sedime, all’angolo tra la Via Dante e la Via Roma, che dovrebbe ospitare 1.000 impiegati e consentire l’accesso ai cittadini, è incompatibile per il carico edilizio e il congestionamento della mobilità”. Renzi proponeva di “trasferire la Sede Unica degli Uffici Comunali nel complesso immobiliare di Via Ugo Bassi, destinato in origine a sede della Nuova Questura, (che si trasferirà in Piazzale Bornaccini), inutilizzato e abbandonato al degrado dal 2003, con una superficie di mq. 23.000 e un ampio parcheggio esterno per l’accessibilità. Per l’acquisto dell’immobile, nella procedura fallimentare, il Comune di Rimini vanta un credito di 7 milioni di euro, mentre per le spese di ristrutturazione il Comune può ricorrere ad un mutuo da rimborsare con i 2 milioni di euro, risparmiati ogni anno negli affitti. Inoltre, il Comune risparmierebbe i costi di costruzione dell’edificio nell’area della Stazione Ferroviaria e recupererebbe un immobile e un’area strategica dall’attuale situazione di degrado e abbandono".