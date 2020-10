Auto danneggiate fuori dall'Infermi, 16 carrozzerie a disposizione per riparazioni gratis

Attualità

Rimini

| 17:28 - 26 Ottobre 2020

I soci del consorzio Carrozzieri di Rimini e San Marino hanno letto con sgomento e incredulità le notizie relative ai danneggiamenti subiti dalle auto del personale sanitario dell’ospedale Infermi di Rimini. La condanna per il gesto vigliacco è netta e senza appello. Allo stesso modo, nell'esprimere vicinanza, quegli stessi soci mettono quindi a disposizione a titolo gratuito i propri impianti e le proprie maestranze per le riparazioni delle auto danneggiate. Restano esclusi i soli costi vivi dei ricambi necessari per i quali invitiamo fin da ora i nostri fornitori a riconoscere sconti speciali facendo anche loro la loro parte in una azione di sostegno che sentiamo nascere dal profondo.Per l’accesso all’iniziativa, i sanitari coinvolti possono chiamare la segreteria del consorzio presso Cna (347 8511541) e Confartigianato (333 9035178).

Ecco l'elenco (provvisorio) dei primi aderenti:

Carrozzeria Autocar2

Carrozzeria Autoflaminia

Carrozzeria Azzurra

Carrozzeria Clipper

Carrozzeria Dancar

Carrozzeria E.M.G.T.

Carrozzeria Fabbri Martino e Tullio

Carrozzeria Gamma Bubu

Carrozzeria Gasperoni e Battistini

Carrozzeria Gregoroni

Carrozzeria La Lupa

Carrozzeria La Romagnola

Carrozzeria Olimpia

Carrozzeria Procar Srl

Carrozzeria Rimini Nord

Carrozzeria Titano