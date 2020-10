Tennis, ancora un successo per Sveva Azzurra Pansica: la 13enne primeggia a Gonzaga

Sport

Rimini

| 17:16 - 26 Ottobre 2020

Sveva Azzurra Pansica.

Continua ad arricchirsi di soddisfazioni la stagione di Sveva Azzurra Pansica. La giovanissima allieva della Galimberti Tennis Academy si è infatti aggiudicata da grande protagonista il torneo nazionale di terza categoria femminile del Circolo Tennis Gonzaga (Mantova).

La 13enne di Santarcangelo, classifica 3.2, nel torneo week-end lombardo disputato con formula Rodeo ha esordito superando la 3.2 Alice Stella per 4-3 (5) 4-2, poi nei quarti ha sconfitto per 4-3 (4) 4-2 la 3.2 Aurora Portesani, in semifinale ha beneficiato del forfait della 3.5 Micol Salvadori, mentre in finale ha completato l’opera imponendosi per 4-2 4-1 sulla 3.1 Sofia Vescovi, testa di serie numero 2.

Un risultato che conferma ulteriormente i progressi compiuti dalla Pansica, una delle più giovani tra gli allievi di Giorgio Galimberti (di recente ha scelto l’Academy dell’ex davisman anche l’under 12 Dennis Ciprian Spircu), in questo 2020 già protagonista in numerosi tornei, non solo in ambito giovanile, pur avendo ancora ampi margini di miglioramento sia tecnico che fisico.

Intanto Andrea Picchione è approdato alle semifinali del torneo nazionale Open del Ct Fermignano (1.500 euro di montepremi). Il 22enne allievo della Galimberti Tennis Academy, classifica 2.3 e seconda testa di serie, si è sbarazzato per 6-3 6-1 di Lorenzo Battista (2.6) e si gioca l’ingresso in finale con il pari classifica Alessandro Pecci (Tc Riccione), che nei quarti ha fermato con il punteggio di 5-7 6-4 7-5 il 2.3 pesarese Federico Bertuccioli (n.3 del seeding), altro allievo di Giorgio Galimberti.