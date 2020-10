Calcio giovanile, Gabicce Gradara: all'esordio la Juniores pareggia sul campo del Valfoglia (1-1)

Sport

Gabicce Mare

| 16:23 - 26 Ottobre 2020

Il tecnico della Juniores Roberto Bartolini.

Nella prima partita della stagione la squadra Juniores del Gabicce Gradara ha pareggiato 1-1 sul campo del Valfoglia. Le due squadre dimostrano tanta voglia e determinazione. Il Gabicce Gradara al 10’ sfiora il gol con un colpo di testa di Magi Andrea che costringe il portiere ad una prodezza; al 16’ Carburi sfiora la traversa. Al 21’ il portiere ospite Tatò si supera su un colpo di testa per poi replicare poco dopo deviando in angolo un tiro a botta sicura dentro l’area.

Nella ripresa il Valfoglia parte meglio e all’8’, sfruttando una incertezza difensiva, va in vantaggio con un preciso tiro dal limite (1-0) e al 16’ colpisce una traversa. Il Gabicce Gradara al 32’ replica con Aufiero: il portiere devia in angolo la palla destinata in fondo al sacco. La partita è aperta. Su un capovolgimento di fronte il Valfoglia centra la seconda traversa. La squadra di Bartolini non si arrende e agguanta il meritato pareggio al 45’ con Magi Andrea con un tiro dal limite imparabile per il portiere.

“In virtù del fatto che un gruppo di 2002 e 2003 è nella rosa della prima squadra, quest’anno abbiamo costruito un gruppo molto giovane d’accordo col collega della squadra Allievi Alessandro Magi – spiega il tecnico Roberto Bartolini - : ci sono ragazzi delle annate 2004 e 2005 al fianco dei 2002. In questo modo diamo loro l’opportunità di crescere meglio. Nella prima trasferta sono scesi in campo in nove dall’inizio o a gioco lungo nove per dare modo loro di crescere. I risultati si stanno vedendo : la rete del pareggio l’ha segnata Magi Andrea, un 2004”.

Tra un mese si spera che il campionato possa riprendere e alla stessa maniera possano cominciare quelli di Allievi e Giovanissimi.

GABICCE GRADARA: Tatò, Della Costanza (1’ st. Magi Alberto), Pelinku (35’ st Shehu) Uguccioni, Ferraro, Oliva, De Mattei, Magi Andrea, Carburi (24’ st. Baldini), , Della Chiara, Dangeli (7’ st. Aufiero). A disp. Simoncelli, Gabellini. All. Bartolini.