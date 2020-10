Coronavirus a San Marino, +33 casi in 3 giorni, in tutto sono 20 gli alunni positivi I casi attuali ammontano a 94 per un'età media di 38,7. Due i ricoveri in ospedale

Attualità Repubblica San Marino | 15:58 - 26 Ottobre 2020

Crescono i casi di persone affette da Covid-19 anche nella repubblica di San Marino, con un andamento tenuto sotto costante osservazione. Da venerdì a oggi sono stati trovati 33 nuovi positivi al coronavirus, che porta il totale degli attuali malati a 94. Nessun nuovo decesso e nel frattempo 716 guariti. L’età media delle persone attualmente positive è di 38,7 anni. Nel novero vanno considerati anche 20 alunni del Titano, frequentanti scuole elementari e medie. Tra gli attuali infetti ci sono 2 persone ricoverate all'ospedale di Stato, in isolamento nel reparto di medicina. A oggi sono stati eseguiti in tutti 9460 test molecolari.

Da lunedì è stato allestito un punto tamponi stabile centralizzato in formato drive in al livello -4 del parcheggio multipiano dell’ospedale, aperto tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 15, il sabato dalle 9 alle 12. La prenotazione dei test molecolari avviene tramite il Cup.

Ecco l’andamento dei dati relativi a tamponi effettuati, totale dei nuovi casi di positività e percentuali di nuovi positivi sul totale dei tamponi, dal 12 al 25 ottobre.

Data Tamponi effettuati nuovi positivi % nuovi positivi/tamponi

12 ottobre 75 2 2,67%

13 ottobre 62 4 6,45%

14 ottobre 75 6 8,00%

15 ottobre 109 2 1,83%

16 ottobre 123 5 4,07%

17 ottobre 33 1 3,03%

18 ottobre 7 0 0,0%

19 ottobre 128 6 4,69%

20 ottobre 90 2 2,22%

21 ottobre 96 5 5,21%

22 ottobre 137 16 11,68%

23 ottobre 140 25 17,86%

24 ottobre 104 8 7,69

25 ottobre 22 0 0,0%