Certificati anagrafici nelle tabaccherie di Riccione grazie alla convenzione con la Fit

| 15:26 - 26 Ottobre 2020

I residenti nel Comune di Riccione potranno richiedere in tabaccheria le certificazioni anagrafiche grazie alla convenzione con la Federazione nazionale tabaccai (Fit) e la Novares, società del gruppo che vanta una consolidata esperienza nel campo dei servizi alla pubblica amministrazione per il servizio di estrazione e rilascio all'utenza delle certificazioni anagrafiche negli esercizi autorizzati e associati alla Federazione, presenti sul territorio comunale.



Ogni certificato sarà rilasciato al costo di due euro. L'autorizzazione al collegamento informatico con la banca dati dell'anagrafe comunale deve intendersi riferita in favore di esercizi associati alla FIT operanti sul territorio del Comune di Riccione ed abiliterà esclusivamente alla estrazione dei certificati anagrafici della sola popolazione residente nel Comune di Riccione registrati in ANPR. La titolarità della banca dati, ovviamente, rimane di esclusiva pertinenza dell’amministrazione comunale.