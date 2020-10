Rimini, crescono i controlli per accertare il rispetto delle misure anti Covid

Attualità

Rimini

| 15:11 - 26 Ottobre 2020

Carabinieri al mercato finesettimanale di Rimini per accertare il rispetto delle misure anti contagio.



Nel corso del weekend, in particolare nell’occasione del mercato settimanale, sono stati intensificati i controlli per il controllo del rispetto delle normative volte a contrastare la diffusione della malattia Covid-19 su tutto il territorio riminese. I militari, soprattutto con specifici servizi appiedati, si sono premurati di verificare il rispetto delle norme in vigore, invitando i cittadini a continuare ad adottare tutte le misure necessarie per impedire il proliferare dei contagi. Tali servizi continueranno in modo intensivo anche nelle prossime settimane, soprattutto con servizi appiedati ne maggiori luoghi di concentrazione.