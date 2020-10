Corso di recitazione con cortometraggio realizzato a Pesaro e Provincia

Attualità

Pesaro

| 14:55 - 26 Ottobre 2020

Aspiranti attori partecipanti. Foto Amato Ballante.

Sabato 24 ottobre, all'hotel Des Bains a Pesaro, si è inaugurato il Primo Workshop di recitazione cinematografica "Attori in Corto" della Movie Actors Academy ideata e diretta dalla Regista Dott.ssa Rita Giancola sceneggiatrice e attrice, nonché docente di Dizione e Recitazione. Il workshop è in collaborazione con Apahotel di Pesaro (Presidente Fabrizio Oliva). Le lezioni si sono svolte anche il 25 ottobre e proseguiranno con un secondo workshop nel mese di novembre con un weekend al mese. Nel 2021 tutti gli attori e aspiranti attori partecipanti prenderanno parte ad un cortometraggio che verrà realizzato a Pesaro e Provincia. Tra gli insegnanti Manrico Caldari. Marco Macauda e un noto attore romano di cinema e teatro Mario Raffaello Lucarelli, diventato famoso anche per la partecipazione a diverse Fiction televisive ("Le tre rose di Eva", "La squadra", "Don Matteo" etc.), nonché come Docente all'Accademia delle Arti Teatrali di Napoli e all'Accademia "Eleonora Duse" di Lecce. A questo primo workshop hanno partecipato persone di varie età -provenienti da varie città d'Italia - che hanno superato un test d'ingresso in cui hanno dimostrato talento ed una forte motivazione ad impegnarsi in uno studio che prevede le seguenti materie: Fonetica e Dizione, Recitazione e Interpretazione, Acting. Dal mese di gennaio inizierà la parte pratica con la realizzazione di un film scritto e diretto da Rita Giancola che verrà proiettato in un importante evento pubblico e presentato a Festival di Cinema.

Nella foto: Rita Giancola, Mario Lucarelli, Fabrizio Oliva, Manrico Caldari, Marco Macauda, Antonella Splendore, Melissa Mil, Arianna Bernardini, Riccardo Marozzini, Tamsir Sy, Serena Segarelli, Julia Sanchioni, Lilian Ciubuc, Rodolfo Sanchioni.

Ballante