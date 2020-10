Litiga con il titolare dell’albergo di Bellaria e aggredisce i carabinieri: arrestato turista 30enne

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 14:23 - 26 Ottobre 2020



Nel corso di domenica notte i carabinieri della stazione di Rimini porto hanno arrestato in flagranza un venezuelano di 30 anni, residente a Trieste, per i reati di oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il giovane si trovava a Rimini come turista ed era già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia. Alle 04.45, in evidente stato di alterazione psicofisica, il giovane si è messo a minacciare il titolare della struttura alberghiera dove alloggiava a Bellaria-Igea Marina, fino a costringerlo a chiedere aiuto al 112.



Alla vista dei carabinieri ha iniziato a schernirli, minacciarli ripetutamente e aggredirli con calci e spinte, venendo infine bloccato dopo una breve colluttazione e fatto salire a fatica a bordo dell’autovettura di servizio. Una volta arrivato in caserma è stato dichiarato in arresto ed, espletate le formalità di rito, è stato ristretto presso le camere di sicurezza della stazione dei carabinieri di Rimini in attesa della celebrazione del direttissimo che ne ha convalidato l'arresto, condannandolo a 8 mesi con obbligo di dimora nella provincia di Trieste.