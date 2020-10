Aveva rubato un cellulare e una collanina al Musica, arrestato 19enne

Cronaca

| 12:32 - 26 Ottobre 2020



Nella serata di domenica i carabinieri della compagnia di Saronno hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Rimini nei confronti di un pregiudicato classe 2001 ritenuto responsabile del reato di rapina. Come ricostruito dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Riccione, il giovane si era reso protagonista il 26 luglio di una violenta rapina consumata sulle piste della discoteca "Musica" di Riccione a un coetaneo di origini napoletane, a cui aveva sottratto la collanina d’oro ed un telefono cellulare.



Quella notte erano intervenute sul posto le gazzelle dell’arma e avevano raccolto la testimonianza della vittima - malmenata durante l’azione delittuosa - e dei propri amici. Proprio da quelle descrizioni, i carabinieri avevano avviato una classica attività investigativa e grazie allo studio approfondito di telecamere di videosorveglianza e analisi di tabulati di traffico telefonico, sono riusciti a raccogliere gravi indizi di reità a carico del giovane, successivamente riconosciuto in foto dalla stessa vittima. Così, i carabinieri di Saronno, ricevuto il provvedimento, hanno rintracciato ieri sera il giovane mentre rincasava presso la propria abitazione e lo hanno condotto in caserma. Al termine degli accertamenti di rito, l’arrestato è stato poi condotto presso il carcere di Busto Arsizio.