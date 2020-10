Economici ed ecologici, scopri i vantaggi dei prodotti ricondizionati Apple

Attualità

Repubblica San Marino

12:08 - 26 Ottobre 2020

DataTrade.

Ma, iPhone e iPad ricondizionati. Capita spesso di sentire nominare questi prodotti, che fra uno spot radiofonico ed un annuncio sul web vengono proposti sempre più di frequente come un affare da non lasciarsi scappare.



La prospettiva di acquistare a cifre vantaggiose smartphone, tablet e computer di un brand blasonato come quello della mela è sicuramente molto attraente, ma spesso si è frenati da dubbi legati alla qualità dei prodotti, dei quali spesso non si conoscono le caratteristiche o perfino l'esatta definizione.



Proviamo a fare chiarezza rispondendo alle domande più comuni sul tema insieme ad Andrea Ravaglia, Amministratore Unico di DataTrade Spa, Rivenditore e unico Centro di Assistenza Autorizzato Apple a San Marino dal 1988, in via 3 Settembre, 11 a Dogana (RSM), da anni specializzato in prodotti ricondizionati e con uno store online dedicato.



Cosa si intende per ricondizionato? Un ricondizionato DataTrade è un usato sottoposto ad uno scrupoloso processo di ricondizionamento, che prevede il ripristino, l'aggiornamento e l'igienizzazione. Tutte le componenti hardware sono conformi ai più alti standard di qualità, comprese le batterie, ogni prodotto viene poi accuratamente testato da tecnici certificati.



Perchè conviene rispetto al nuovo? Perchè un ricondizionato è una scelta economica ed ecologica. E' possibile risparmiare centinaia di euro senza rinunciare alla qualità dei prodotti Apple, inoltre Mac, iPad ed iPhone ricondizionati garantiscono una minore produzione di rifiuti e la vita dei singoli dispositivi viene allungata, riducendo l'impatto ambientale.



Sono prodotti coperti da garanzia? Certo, ed è uno dei punti di forza di questo genere di prodotti rispetto ad un semplice usato: tutti i ricondizionati sono garantiti per 12 mesi, con la possibilità di estendere la copertura a 24 mesi totali.



Le condizioni estetiche sono buone? Per determinare la condizione estetica di un ricondizionato si utilizzano dei "Gradi", ad esempio un iPhone Grado A sarà in ottimo stato, con minimi o assenti segni di usura, mentre un Grado B o C presenterà segni di usura più evidenti. Il Grado di un ricondizionato viene sempre riportato sulla scheda del prodotto e riguarda esclusivamente l'aspetto esteriore, non ci sono differenze tecniche o di qualità delle componenti fra un Grado A ed un C.



C'è qualcosa che si dovrebbe tenere a mente prima di acquistare un ricondizionato? Quando si sceglie un ricondizionato Apple è molto importante ricordare che si tratta di dispositivi con caratteristiche tecniche uniche, che ne garantiscono la qualità superiore. E' pertanto preferibile acquistare da rivenditori esperti e rivolgersi a Centri di Assistenza Autorizzati Apple, decisione che può fare la differenza tra un'esperienza positiva ed una molto frustrante".