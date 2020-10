Furti a raffica nel parcheggio dell'ospedale: vetri fatti a pezzi in 30 auto

Cronaca

Rimini

| 11:53 - 26 Ottobre 2020

Foto di repertorio.

Un gesto che ha suscitato lo sdegno della comunità: una trentina di automobili posteggiate all'ospedale Infermi di Rimini danneggiate per rubare qualche spicciolo. Nella notte tra sabato e domenica sono stati infranti i finestrini delle auto in sosta, appartenenti a infermieri, ma anche a familiari di pazienti o a residenti nelle vicinanze. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Rimini, che hanno vagliato i filmati delle telecamere di sorveglianza nelle zona, i ladri, forse due, hanno colpito un po' a caso, velocemente, alla ricerca di qualche euro. Una penna di marca e pochi spiccioli, il valore complessivo del bottino in base anche alle denunce presentate ai militari, che escludono al momento si sia trattato di un atto vandalico mirato nei confronti del personale sanitario.