Novafeltria: controlli stradali e nelle attività per rispetto norme anti Covid-19

Novafeltria

| 11:10 - 26 Ottobre 2020

Una persona denunciata, due patenti ritirate e sei contravvenzioni al codice della strada, il fermo amministrativo di un automezzo, ma anche 65 veicoli controllati, 97 persone identificate e soprattutto 18 esercizi pubblici sottoposti alle verifiche per il rispetto delle norme anti Covid-19. E' il bilancio del weekend per i Carabinieri di Novafeltria. La persona denunciata è un 55enne di San Leo, fermato sulla marecchiese a Pietracuta alla guida di un Fiat Scudo, sorpreso al volante con un tasso alcolemico di 0,78 grammi per litro. Oltre alla denuncia è scattato il fermo amministrativo del mezzo e il ritiro della patente.