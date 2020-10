Mountain bike, vittoria di Marco Francioni alla Caveja Bike Cup

Sport

VillaVerucchio

| 11:01 - 26 Ottobre 2020

Momento prima della partenza a Villa Verucchio.

L'ottava edizione del Caveja Bike Cup, il campionato di Mtb tra il Montefeltro e la Romagna si è conclusa domenica 25 ottobre a Villa Verucchio in provincia di Rimini con la sesta e ultima prova del Campionato che ha visto 160 iscritti e circa 130 partenti.



Comunicato Stampa



Due mesi e sei prove vissute tutte d’un fiato hanno permesso allo staff del Caveja Bike Cup e ai suoi 108 abbonati, di avere una stagione agonistica amatoriale nel settore del Cross-Country. Dopo la ripianificazione di tutto il calendario che inizialmente aveva le gare previste nel periodo primaverile, il Caveja Bike Cup si è dovuto riorganizzare con nuove date e protocolli anti Covid rigidissimi imposti dalla Federazione Ciclistica Italiana. Domenica 25 ottobre, mentre il presidente Conte firmava un ulteriore DPCM con nuove restrizioni, andava in scena l’ultima prova a Villa Verucchio in provincia di Rimini. A rendere tutto più complicato è stato il fango a seguito di abbondanti piogge nella giornata di sabato.



La gara



Subito 3 atleti si sono sganciati guadagnando terreno sui diretti avversari: Marco Francioni (Frecce Rosse), Daniele Puglisi (Black Road) e Giacomo Sbrocca (Zero e Mezzo Racing Team). Per oltre metà gara i tre hanno battagliato ma solo all’ultima tornata dei 5 giri previsti per un totale di 22 km, Marco Francioni è riuscito a prendere il largo su Sbrocca Giacomo e l’atleta di casa Daniele Puglisi che è andato a completare il podio. Tra le donne ha vinto Valeria Bartolini (Bike Innovation) mentre tra i giovani Saracca Elia (Ciclo Ducale) e Novino Cristian (Valle del Conca).



Tutta la gara in diretta FB



Grandi passi tecnologici sono stati fatti dall’organizzazione del Caveja Bike Cup con una copertura totale della gara in ben 5 postazioni mobili per una diretta Facebook integrale sia sui canali Facebook che You Tube per agevolare anche gli accompagnatori a non creare assembramenti e a rimanere nelle proprie case.



Non solo gare: anche Brevetti e avventure



Il Caveja Bike Cup, in attesa di procedere alle premiazioni finali (secondo le nuove disposizioni che usciranno a fine novembre) delle sue tre iniziative che oltre al Campionato comprendono anche Brevetto Caveja e Caveja Extreme Stage, sta già lavorando per il 2021 con tante novità…

